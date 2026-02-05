Старбейс, където е седалището на SpaceX, иска собствен полицейски отряд

Старбейс, градът на SpaceX в Южен Тексас, създаден от SpaceX на Илон Мъск, разработва собствен полицейски отряд.

Градската комисия даде зелена светлина на общинското полицейско управление по време на среща във вторник. Тексаската комисия по правоприлагане (TCOLE) обаче все още не е одобрила плана.

Старбейс е център, използван от SpaceX за тестване на прототипа на ракетата Starship и има само няколкостотин жители, като мнозинството са служители на SpaceX и техните семейства. Поради това е доста изолиран, като най-близкият град, Браунсвил, е на около 45 минути път с кола.

"Тук има много активи, свързани с дейността на SpaceX и те трябва да бъдат защитени, затова полицейското управление ще играе ключова роля“, цитира TechCrunch думите на Кент Майърс, градския администратор на Старбейс, пише Euronews.

Сила, родена от необходимост

Преди това Старбейс се е опитвал да работи с шерифската служба на окръг Камерън за нуждите на правоприлагането, включително постигане на петгодишен договор на стойност 3,5 милиона долара.

Съгласно договора, двама заместници ще патрулират града едновременно, като общо осем заместници ще бъдат на разположение.

Teamwork in action Over the weekend, the newly formed Starbase Volunteer Fire Department teamed up with Cameron County volunteers to install free smoke alarms for @HarlingenTex residents pic.twitter.com/kAYLxQWKRL — StarbaseTX (@StarbaseTX) November 14, 2025

Градът-компания също така беше постигнал споразумение с шерифската служба за използване на затвора на окръга, като Старбейс се съгласи да плаща по 100 долара на ден на затворник, заедно с допълнителни разходи като медицински грижи.

Сделката обаче се провали, главно поради липса на защита на държавните служители в договора.

В допълнение към тези евентуални полицейски сили, Старбейс разполага и с доброволна пожарна служба, ръководена от служители на SpaceX. Тази служба има длъжност пожарен маршал и изпълнява свои собствени функции по издаване на разрешителни и строителна инспекция.