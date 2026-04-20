Френските прокурори призовават Мъск по дело за дийпфейк съдържание в X

Милиардерът Илон Мъск е бил призован в Париж, където следователите разследват твърдения за неправомерни действия, свързани със социалната медийна платформа X, включително разпространение на материали за сексуално насилие над деца и фалшиво съдържание.

Най-богатият човек в света и Линда Якарино - бившият главен изпълнителен директор на X - бяха призовани в понеделник за "доброволни разпити“, докато други служители на платформата е трябвало да бъдат изслушани като свидетели през цялата седмица, съобщи прокуратурата в Париж.

Остава неясно дали Мъск и Якарино ще пътуват до Париж. Говорител на X не отговори на въпроси от Associated Press, а настоящата компания на Якарино, eMed, не отговори на запитване, изпратено до имейла на пресата, съобщава The Guardian.

Мъск беше призован след претърсване през февруари във френските помещения на X като част от разследване, започнато през януари 2025 г. от отдела за киберпрестъпления на парижката прокуратура. Мъск и Якарино бяха поканени в качеството си на мениджъри на X по време на разследваните събития. Якарино беше главен изпълнителен директор от май 2023 г. до юли 2025 г.

"Тези доброволни интервюта с ръководителите имат за цел да им позволят да представят позицията си относно фактите и, където е уместно, мерките за съответствие, които планират да приложат“, казаха прокурорите и добавиха: "На този етап провеждането на това разследване е част от конструктивен подход, с крайна цел да се гарантира, че платформата X спазва френското законодателство, доколкото тя оперира на националната територия.“

На въпрос дали Мъск би рискувал санкции, ако пропусне изслушването, парижката прокуратура отказа коментар.

Френските власти започнаха разследването си след доклади от френски законодател, в които се твърди, че предубедени алгоритми на X вероятно са изкривили функционирането на автоматизирана система за обработка на данни. Тя се разшири, след като системата с изкуствен интелект на платформата, Grok, генерира публикации, които уж отричат ​​Холокоста, престъпление във Франция, и разпространяват сексуално откровени дийпфейкове.

Дийпфейк изображения

Разследването разглежда предполагаемо "съучастие“ в притежанието и разпространението на порнографски изображения на непълнолетни, сексуално откровени дийпфейкове, отричане на престъпления срещу човечеството и манипулиране на автоматизирана система за обработка на данни като част от организирана група, наред с други обвинения.

Grok, създаден от xAI и достъпен чрез X, предизвика глобално възмущение тази година, след като публикува порой от сексуализирани, неконсенсуални дийпфейкови изображения в отговор на искания от потребители на X.

Grok също така написа в широко споделена публикация на френски език, че газовите камери в лагера на смъртта Аушвиц-Биркенау са били предназначени за "дезинфекция с Циклон Б срещу тиф“, а не за масови убийства – език, отдавна свързван с отричането на Холокоста.

В по-късни публикации в X чатботът промени решението си и призна, че по-ранният му отговор е бил грешен, заявявайки, че е бил изтрит, и посочи исторически доказателства, че Циклон Б е бил използван за убиването на повече от 1 милион души в газовите камери на Аушвиц.

През март прокуратурата в Париж алармира Министерството на правосъдието на САЩ и Комисията по ценни книжа и борси (SEC) – федералната агенция на САЩ, отговорна за регулирането и надзора на финансовите пазари – предполагайки, че "полезиите около сексуално откровените дийпфейкове, генерирани от Grok, може да са били умишлено оркестрирани, за да се увеличи изкуствено стойността на компаниите X и xAI – потенциално представляващи престъпления“, заявиха прокурорите.