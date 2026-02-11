Кога ще излезе "Мумията 4"?

Носителите на "Оскар" Брендън Фрейзър и Рейчъл Вайс официално се завръщат за четвърта част от блокбъстър франчайза "Мумията" ("The Mummy"). Universal Pictures вече насрочи премиерата. Филмът ще излезе широко по кината на 19 май 2028 г., а зад режисурата застават Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет от Radio Silence.

Фрейзър и Вайс, за чието участие се заговори още миналата есен, вече са финализирали договорите си и ще повторят ролите си на приключенеца Рик О'Конъл и египтоложката Евелин О'Конъл. Подробностите около сюжета засега се пазят в пълна тайна, като това съвсем не е случайно.

Историята на тази екранна двойка във франчайза започва с "Мумията" от 1999 г. - приключенски екшън, който проследява търсач на съкровища, събудил по невнимание прокълнат египетски жрец със свръхестествени сили. Филмът и продължението "Мумията се завръща" ("The Mummy Returns") от 2001 г. се превърнаха в големи касови хитове, върнаха на мода класическата "чудовищна" марка и утвърдиха Брендън Фрейзър като сигурно име за екшън. Рейчъл Вайс обаче не се появи в третия филм от 2008 г., "Мумията: Гробницата на Императора Дракон" ("The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor"), което прави завръщането ѝ сега особено вълнуващо за феновете.

Новият филм ще бъде заснет по сценарий на Дейвид Когешал, известен с работата си по "Семеен план" ("The Family Plan") и "Сиракът: Първо убийство" ("Orphan: First Kill"). Режисьорският тандем Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет пък е добре познат на публиката с "Докато смъртта ни раздели" ("Ready or Not") и предстоящото продължение "Докато смъртта ни раздели 2: Ето ме" ("Ready or Not 2: Here I Come").

Към проекта се връща и продуцентът Шон Даниел - човекът, който стои зад всяка част от франчайза в студиото още от "Мумията" от 1999 г. насам. В това число влизат "Мумията се завръща", "Кралят на скорпионите" ("The Scorpion King"), "Мумията: Гробницата на Императора Дракон", както и проектът от 2017 г. от Dark Universe, в който участва Том Круз. Именно тази поредица, натрупала приходи от 1,8 млрд. долара, продължава да се гради върху същата продуцентска линия.

Сред продуцентите са и Уилям Шерак, Джеймс Вандербилт и Пол Найнстийн чрез Project X Entertainment. Освен че ще участва, Брендън Фрейзър ще бъде и изпълнителен продуцент заедно с Джейсън Ф. Браун и Денис Стюарт от Hivemind. От страна на студиото проектът ще бъде наблюдаван от изпълнителния вицепрезидент по развой на продукцията Джей Полидоро и директора по развой на продукцията Жаклин Гарел.