Модели дънки от 90-те, които отново са на мода

Модата е циклична и малко десетилетия са оставили толкова силен отпечатък във временния стил, колкото 90-те години. С настъпването на пролетта на 2026 г., деним пейзажът е доминиран от силуети, които биха красили снимачните площадки на тийнейджърски драми и гръндж музикални видеоклипове преди три десетилетия.

Вижте кои пет стила дънки от 90-те години се завръщат триумфално тази пролет:

Дънки с широки крачоли

Антипод на тесните дънки, дънките с широки крачоли си възвърнаха трона като предпочитан силует за пролетта на 2026 г. Характеризиращи се с отпусната кройка през ханша и бедрата с широк, прав крачол, този стил въплъщава непринудения шик.

Съвременните модели често се отличават с леко къса дължина или необработен подгъв, което им позволява да се съчетават перфектно с обемни маратонки, вталени топове или големи блейзъри.

Ключът към стилизирането на дънките с широки крачоли се крие в балансирането на обема – позволявайки на дънките да се открояват, като същевременно запазвате останалата част от облеклото си изчистена.

Дънки с ниска талия

Може би най-противоречивото възраждане на 90-те, дънките с ниска талия се завърнаха с пълна сила. Разположени точно под бедрената кост, този силует напомня за ерата на попзвездите от 2000-те и моментите от червения килим.

За пролет 2026 г. дънките с ниска талия се появяват в изискани форми: кройки тип панталон, фини вариации boot cut модели и такива с подсилени талии, които предлагат по-структурирана кройка. Най-добре се съчетават с къси топове, вталени потници или многопластови прозрачни блузи за визия, която е едновременно носталгична и безспорно свежа.

Източник: 5 модела дънки от 90-те, които отново са на мода