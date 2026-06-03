"Таралеща" ще подгряват The Wailers в София

Българската група "Таралеща" се присъединява към концерта на The Wailers на 15 юли на Vidas Art Arena, организиран от Fest Team. Събитието е част от турнето, с което легендарната реге формация отбелязва 50 години от издаването на един от най-разпознаваемите си албуми - "Rastaman Vibration".

Преди The Wailers да излязат на сцената, "Таралеща" ще подгрее публиката с част от песните, които вече имат своя верен живот сред феновете. Сред тях е и добре познатият ред: "А лятото е само наужким, замирише ли на печени чушки" - един от онези припеви, които трудно излизат от главата.

Групата е създадена през 2019 г. от Митко Таралежков и събира музиканти от различни сцени. В състава са още Илко Градев на акордеон, Дани Огнянов на бас, Александър Михайлов на кавал и саксофон, Невен Кидеров на перкусии и Асен Хайдутов на барабани.

От печени чушки до реге ритми

Дебютният албум на "Таралеща" - "Няма смисъл", излиза през 2019 г. и смесва афро ритми, реге и балкански мелодии. След представянето му с концерти в София, Бургас и Варна групата бързо намира място сред по-разпознаваемите нови имена на българската сцена. Макар турнето им през 2020 г. да е прекъснато заради пандемията, бандата продължава да събира публика с участия по фестивали и открити сцени.

Следват още два студийни албума. С "Един гъз място в Рая" от 2021 г. "Таралеща" печели отличията "Песен на годината" и "Победител на годината" от радио Z-Rock в класацията "Трамплин". Година по-късно излиза "Идея за сън", в който влизат осем песни, сред които "Окачен таван", "Тъмно е" и "Тролей".

Концертите на групата обикновено минават с много движение, пеене и онази директна връзка с публиката, при която текстовете се знаят от първия до последния ред. "Таралеща" пеят за лятото, слънцето, чушките и дори за "Нефтохим", но в последния си проект показват и друга посока.

Новият им албум "Таралеща на морфин" носи по-мрачно и меланхолично звучене. Проектът вече е представен и записан на живо, като предстои да излезе в музикалните платформи. Идеята е на Митко Таралежков, който превежда текстове на американската група Morphine на български език.

The Wailers идват с юбилейно турне

Миналата година "Таралеща" подгряваха концерта на Manu Chao и S.A.R.S. Групата е делила сцена и с Foltin, Django Ze, "Хиподил", "Контрол" и P.I.F., а това лято към списъка се добавят и The Wailers.

Легендарната реге формация пристига в София със сетлист, който събира някои от най-силните моменти от каталога ѝ - от емблематичните песни на Bob Marley до нови композиции. Концертът е част от юбилейното турне "50 Years of Positive Vibrations" и ще върне публиката към един от важните периоди в историята на Bob Marley & The Wailers.

Днес групата е водена от Aston Barrett Jr., син на Aston "Familyman" Barrett, и продължава да поддържа наследството на The Wailers с уважение към корените, но и с нова музика, която не разчита само на вечните хитове.