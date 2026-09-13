Погребват утре Йоргос Мазонакис в тесен семеен кръг

Гръцката звезда Йоргос Мазонакис ще бъде погребан утре в тесен семеен кръг на Третото гробище в Атина. Днес тялото му ще бъде поставено за поклонение в църквата "Света Троица" в атинския квартал "Никея" от 19:30 ч. до ранните часове на понеделник сутринта.

Семейството моли вместо венци да се правят дарения на организацията "Humanity Greece" като почит и любов.

Разследването

Новите разкрития около смъртта на Йоргос Мазонакис сочат опит за укриване на улики. Според гръцките медии в клиниката са открити кръв и остатъци от цигара на кушетката, но при огледа помещението вече е било почистено.

Разследването установява несъответствия между свидетелските показания на лекарите и фактите.

Певецът е бил в клиниката много преди заявения час, а апаратът за плазмафереза е работил двойно по-дълго.

Йоргос Мазонакис е бил в безсъзнание час и половина в лекарския кабинет, твърди адвокатът му. В допълнение става ясно, че не са били правени сърдечни изследвания преди процедурата.

За момента двама лекари са с повдигнато обвинение за непредумишлено убийство.