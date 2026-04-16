BGONAIR Live Новини Днес | 108

Филмът “Чамкория” пресъздава ключови исторически събития

Лентата ще бъде на екран през втората половина на 2027 г.

16.04.2026 | 19:46 ч. 0

Старт на втория етап на  новия български филм "Чамкория". Проектът се реализира от "Талънт партнърс" в копродукция с Българската национална телевизия и Falcon wing Studio, с изпълнителен продуцент "Гала филм" и подкрепата на Националния филмов център.

Още в първия снимачен ден режисьорът Виктор Божинов и екипът му заснеха ключови сцени, като смениха две локации в столицата.

Снимачен процес

Първият ден от втория снимачен блок на филма "Чамкория" пресъздаде погребение в столична църква. На тези неслучайни дата и локация режисьорът Виктор Божинов събра екипа си.

"Днес е 16 април, преди 101 години, на Велики четвъртък се е случило най-ужасното събитие в нашата история и това е атентатът в "Св. Неделя". Решихме, че в памет на тези 134 човешки живота, които са си отишли в този момент, да започнем точно с тази сцена, която е основна част от историята в романа на Милен Русков", разказа Божинов пред Bulgaria ON AIR.

Главен персонаж в историята е образът на Бай Славе, изигран от актьора Малин Кръстев.

"Номерът е да хванеш мисленето на персонажа, да му хванеш живеенето и мисленето от 1923 г. Всичко е шито по нас, в епоха. Търсили са се специални материи, за да изглеждат автентично в кадър", сподели актьорът.

Снимките са предизвикателство

Днешният снимачен ден е истинско предизвикателство за екипа. Предстои заснемането на важна и ключова сцена.

"Намираме се в разрушената катедрала "Св. Неделя", но всъщност нашата цел е да погледнем отгоре, отстрани ще е тъмно, всичко в дим и прах, долу ще има убити, ранени, хора, които им помагат", посочи Кръстев.

Последният снимачен ден за екипа е на 12 май, а зрителите ще могат да гледат филма на голям екран през втората половина на 2027 година.

Чамкория БГ филм Виктор Божинов Малин Кръстев снимачен ден
