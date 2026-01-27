САЩ обвързват гаранциите за сигурност с отстъпването на Донбас от Украйна на Русия

Администрацията на Тръмп отново оказва натиск върху Киев, стремейки се да обвърже гаранциите за сигурност на САЩ със споразумението на Украйна да отстъпи неокупираните райони на Донбас на Русия, съобщи Financial Times, позовавайки се на осем души, запознати с разговорите.

Съобщава се, че този натиск идва в момент, когато Украйна, Русия и САЩ се ангажират отново с активна дипломация на фона на последните усилия на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната, като следващият кръг от преговори се очаква на 1 февруари.

Според съобщенията Вашингтон е казал на Киев, че гаранциите за сигурност ще дойдат едва след като Украйна постигне мирно споразумение с Русия - споразумение, което вероятно ще включва териториални отстъпки в Донбас.

Киев настоява за осигуряване на гаранции, преди да се съгласи на каквато и да е загуба на територия.

Президентът Володимир Зеленски многократно е подчертавал, че твърдите гаранции за сигурност са от съществено значение за всяко мирно споразумение, за да се предотврати подновяване на руско нашествие. Преди това той сигнализира, че гаранциите за сигурност между САЩ и Украйна са "100% готови“, надявайки се да подпише документи този месец.

"За нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции от Съединените щати“, каза преди дни украинският президент пред репортери.

Украински и европейски представители определиха подхода като опит да се принуди Киев да направи болезнени териториални отстъпки, на които Москва няма намерение да отвърне със същото.

В отговор на въпроси относно условията, свързани с гаранциите за сигурност, Анна Кели, зам.-секретар на Белия дом, отхвърли твърденията и добави:

"Единствената роля на САЩ в мирния процес е да обединят двете страни, за да сключат сделка. Жалко е, че Financial Times позволява на злонамерени лица да лъжат анонимно, за да объркат мирния процес, който е в отлично състояние след историческата тристранна среща в Абу Даби този уикенд“.

Донбас е ключова точка в преговорите

Русия отдавна настоява украинските сили да се изтеглят от Донбас и сега изрично обвързва всяко бъдещо споразумение с подобен ход след повече от десетилетие боеве в региона.

Съставен от Донецка и Луганска области, Донбас е бастион срещу руските нахлуващи сили от 2014 г. 50-километровата отбранителна линия, обхващаща градовете Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка, често се нарича "крепостен пояс“.

Украйна изключва възможност за изтегляне, но официални лица заявиха, че могат да се обмислят алтернативни споразумения, включително демилитаризирана зона. САЩ също така предложиха идеята за създаване на свободна икономическа зона в части от разкъсвания от война регион.

Съобщава се, че като допълнителен стимул САЩ са предложили на Украйна повече оръжия, за да въоръжи армията си в следвоенния период. Въпреки това, висш украински служител предупреди, че става все по-неясно дали Вашингтон е готов да поеме обвързващи ангажименти.

Луганска област е почти изцяло под руски контрол, докато Украйна продължава да държи части от Донецка област, където Киев е изградил най-обширните си и силно укрепени отбранителни линии.

Украински представители предупредиха, че ако Русия завземе тази отбранителна линия, тя ще получи значително предимство за атаки срещу съседните региони.

Вашингтон се надява да тласне мирния процес "към крайната му кулминация“ по време на следващия кръг от преговори, въпреки че Москва все още не е показала готовност да приеме предложенията на масата.

Най-спорните въпроси - руските искания за изтегляне на Украйна от части от Донбас и контрол над Запорожката атомна електроцентрала - ще доминират в дневния ред.