През август 2025 г. руските военни сили удариха артистичния колектив "Нахисна22“ в Киев, убивайки един цивилен, търсещ убежище. Групата, която включва списък с невероятни украински художници от поколението Z, като родения в Лвов Юрий Болса, се възстанови за по-малко от два месеца и отвори отново ателиетата си за обществеността.

Те бяха ударени отново през ноември.

И двете атаки демонстрират систематично насочване от руските военни сили не към съоръжения за дронове или военни части, а към цивилни или млади цивилни художници, които представляват бъдещето на Украйна.

Нещо интересно се случи обаче и след двете атаки. Тази сравнително неясна група художници от поколението Z привлече световно внимание. "Арт вестник“, "МутуалАрт“, "Артнет“ и други международни медии започнаха да отразяват колектива, изтласквайки го в мейнстрийма.

"Нахисна22“ получи последващо финансиране от Гьоте Център за съвместно изследователско студио "Лаб207“, както и за нови изложби, подкрепени от Европейския съюз и правителството на Полша.

Интерес към украинската култура

Този киевски колектив от поколение Z е само един от многото. Статистиката показва нарастващ глобален интерес към украинската култура. След пълномащабното нахлуване през 2022 г. броят на книгите, преведени от украински на английски, се е увеличил повече от два пъти, а тази година Министерството на културата на Украйна финансира над 100 преведени произведения в 33 страни.

Тези успехи продължават: украинската хип-хоп група Kalush Orchestra спечели Евровизия, роденият в Крим боксьор Александър Усик грабна короната в тежка категория миналата година, "20 дни в Мариупол“ получи Оскар, а точно тази седмица беше обявено, че украинският актьор Александър Рудински ще се появи в сериал на Netflix заедно с американската звезда на момента Сидни Суини.

Украйна е навсякъде в културата. А украинското представителство в музиката, киното, спорта и литературата само ще продължи да расте, тъй като частният капитал навлиза в страната, търсейки достъп до инициативи за отбрана и възстановяване.

Целият свят ще се възползва от този ренесанс.

"Екзекутираният Ренесанс“ има своя ден

Kyiv independent преразгледа "Екзекутирания ренесанс“ на Украйна – поколението украински художници, писатели и интелектуалци, убити от съветските власти през 20-те и 30-те години на миналия век.

През този период писатели като Микола Хвильов призовават украинците да се "отдалечат от Москва“ и да свържат собственото си културно наследство и традиции с европейския модернизъм. Съветската държава реагира с пълна сила. През ноември 1937 г. са екзекутирани над 100 украински художници, интелектуалци и писатели.

Семейството на съвременния украински художник Александър Дубовик е съществувало в сянката на това разрушение. Баща му, поетът Михайло Дубовик, е убит през 1941 г. след първата вълна от съветски екзекуции.

Сега, на 93 години, философията на Дубовик се съсредоточава върху идеята за "Великата украинска идея“ – вид украински културен ренесанс, който ще се появи след поражението на Украйна над Русия, съвпадащо с ерата на Водолея. Според Дубовик, всичко, което някога е било потиснато в Украйна по време на Екзекутирания ренесанс, ще процъфтява в международен план и ще даде на човечеството нови модели за бъдещето.

Въпреки че тази концепция може да изглежда пресилена за американската и европейската публика, тази пролет започва да разкрива контурите на такъв свят. След ужасна зима, най-лошата, която Украйна е преживяла от 1991 г. насам, сложни национални прекъсвания на електрозахранването и атаки върху критична инфраструктура, страната не само все още стои, но и си е възвърнала стотици мили територия.

Това, на което сме свидетели днес, е в много отношения продължение на този недовършен ренесанс. Но този път той не е изолиран – той е глобално свързан в мрежа, дигитално документиран и икономически подсилен.

Миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски публикува видеоклип, в който представя 56 нови вида оръжейни системи, подчертавайки пробивната операция от миналата година, когато Трета щурмова бригада на Украйна залови руски войски, използвайки безпилотни платформи за първи път в историята. Междувременно Фондът за възстановяване между САЩ и Украйна най-накрая заработи и току-що направи първата си инвестиция в Sine Engineering.

Това е архитектурата на един модерен ренесанс.

Същото глобално внимание, което насочва инвестициите към отбранителната промишленост на Украйна, едновременно с това стимулира интереса към нейната култура. Същите наративи, които обясняват устойчивостта на бойното поле на Украйна, оформят нейното културно възприятие в чужбина. И същата инфраструктура, която се изгражда в подкрепа на възстановяването, създава пътища за мащабиране на културните и творческите индустрии.

Днес Украйна се самоопределя проактивно по свои собствени критерии: като център на иновациите, като основна културна сила, като стратегически партньор в глобалните системи за сигурност и икономика.

Докато Съединените щати и европейските страни възприемат нихилизма в културата, по подразбиране се придържат към изтърканите тенденции "looksmaxxing“ в социалните медии и самопровъзгласилите се постмодерни галерии, които обиждат публиката, Украйна предлага истински позитивна визия за човечеството; такава, вкоренена във всичко - от воинския дух на казашките племена, сложните шарки, открити върху вишиванките, и разбира се, цъфтящите цветя, от Карпатите до Киев и окупирания Крим.

Русия може да разрушава сгради. Може да атакува инфраструктура. Може да се опита да тероризира население. Но не може да потисне движение, което се засилва чрез натиск.

И за разлика от украинския Ренесанс, който беше осъществен преди близо век, този се изгражда пред очите на света.