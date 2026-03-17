Изтрещял наряза гумите на 36 коли в карловското село Иганово

За среднощен вандализъм в карловското село Иганово съобщава БНТ. 57-годишен мъж нарязал гумите на 36 автомобила, подпалил няколко контейнера за смет и нанесъл щети върху електроразпределителни табла.

По непотвърдена информация мъжът е стрелял по мъж и жена в селото, имало и пострадал. Той е задържан за 72 часа.

Кметът на Иганово е сред потърпевшите, който първи подава сигнал на телефон 112 в неделя сутринта, след 4.00 сутринта, когато му сигнализират много хора от селото, че гумите на автомобилите им са нарязани и са чули изстрели.

Павел Павлов - кмет на Иганово: "Жена чува шум и излиза навън по пижама и той стреля, но не я е уцелил и по това време излиза съседът и започна да пита "Какво прави?" и в момента се е мъчил да запали поредния контейнер. И обръща пушката и стреля срещу него, също не е уцелил."

Друг мъж от селото успява да предотврати една от вандалските прояви, но е бил ранен, разказа още кметът. А мъжът е продължил да безчинства.

Недялка Банкова - потърпевша: "Той се е заканил и казал, че имат право да го задържат за 72 часа и след това е казал, че като излезе и ще запали цялото село."

Красимира Петкова - потърпевша: "Не желая да живея в едно населено място с човек, който създава подобни заплахи. На сина ми са откраднати документите."

Пострадалите ще подадат иск срещу извършителя за нанесени материални щети. При обиск в дома му служителите на реда са открили ножовете, с които са нарязани гумите на автомобилите. Иззети са още незаконно притежавани газов пистолет и въздушна пушка.

