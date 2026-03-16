САЩ готвят сухопътна операция към остров Харг?

Войната в Близкия изток навлиза в своята трета седмица с неочаквана интензивност и промяна в стратегическите планове на САЩ. Докато първоначалните очаквания бяха за ограничена въздушна кампания, фокусът вече се измества към потенциални сухопътни операции. В момента не може да се очаква някаква сериозна вътрешна съпротива на режима в Техеран, така че Вашингтон може да засили икономическия натиск, като опита да превземе ключовия хъб за износ на петрол от Иран - остров Харг. Това коментира Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на външните работи, в предаването "В развитие" с водещ Георги Месробович.

„В момента САЩ подготвят сухопътна операция към остров Харг, който е центърът за износ на ирански петрол. Ако те успеят да го превземат, това означава, че те ще държат 90% от износа на Иран на петрол“, каза Керемедчиев.

Тази стратегия цели „икономическо задушаване тип Куба“, добави Керемедчиев.

Вече има информация за движение на американски сили от Япония, включващо два десантни кораба и 2000 морски пехотинци, което подсказва, че десантът на Харг е въпрос на време. Идеята е превземането на петролния терминал да лиши Техеран от приходите от износа на петрол, провокирайки вътрешно недоволство и бунтове, коментира Керемедчиев.

Докато вниманието на Запада е приковано към Ормузкия проток, Русия успява да извлече значителни ползи от дестабилизацията. Москва в момента „доволно потрива ръце“ поради няколко ключови фактора, смята Керемедчиев.

При цена от над 100 долара за барел петрол на световните пазари руският бюджет получава допълнителни 10 млрд. долара приходи, които директно финансират военните действия в Украйна. Също така фокусът на световната общественост се измести напълно от украинския фронт към Персийския залив, а новата война може да наруши доставките на критично въоръжение за Киев.

САЩ изразходват огромно количество високотехнологични ракети за прехващане на ирански дронове и ракети, напомни Керемедчиев.

„За три седмици САЩ са изстреляли един път и половина повече ракети "Пейтриът", отколкото са дали на Украйна за последните четири години.“

Въпреки ударите, Иран показва изненадваща организационна готовност. Страната е децентрализирала своите командни пунктове и ракетни установки, което прави пълното им неутрализиране само по въздух почти невъзможно.

Конфликтът обаче удря директно по Пекин. Иран изнася 75% от петрола си за Китай, напомни Керемедчиев. При евентуален американски контрол над този износ - и след американската намеса във Венецуела, друг основен доставчик на Пекин, „Русия остава единственият голям износител на петрол за Китай“, който не е под контрола на Вашингтон, каза той.

Президентът Доналд Тръмп засили натиска върху европейските съюзници, заявявайки, че защитата на корабоплаването в Ормузкия проток е отговорност на тези, които консумират петрола.

„Тръмп каза: ние не сме длъжни да защитаваме заедно корабният транспорт през Ормузкия пролив, тъй като той не касае американската икономика и износа на петрол, а касае вас и вашето потребление.“

Възможно е пренасочване на военноморските мисии на ЕС и НАТО от Червено море към Персийския залив, но мобилността на иранските пускови установки остава сериозно предизвикателство за сигурността на търговските кораби.

