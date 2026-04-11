BGONAIR Live Новини Днес | 63

Светът влиза в нов ред, смята финансов анализатор

Преслав Райков: Войните и днес се водят за ресурси

11.04.2026 | 20:15 ч. Обновена: 11.04.2026 | 20:35 ч.
Светът влиза в нов ред, смята финансов анализатор

Войните и днес се водят за ресурси, а зад геополитическите конфликти продължават да стоят контролът върху суровините, морските пътища и транспортните коридори. Това заяви в ефира на Money.bg финансовият анализатор Преслав Райков.

По думите му случващото се в света представлява своеобразно преначертаване на глобалната карта от страна на САЩ. Той посочи като примери Венецуела и Иран, а според него не е изключено Куба да се превърне в следваща точка на напрежение.

"Това, което се случва, е преначертаване на света от САЩ. Видяхме Венецуела, виждаме Иран. Най-вероятно сега ще имаме трета точка - самите те споделиха, че най-вероятно Куба е следващата цел. А и ако погледнем исторически, хилядолетия назад - битката е за морски пътища - за достъп до морета. И руснаците правят същото в момента - достъп до глобални транспортни коридори, движение на стоки. Това е това е цялата борба. Разбира се и за ресурси. Много е смешно да твърдим, че войните в момента не са за ресурси. Войните все още се водят за петрол, газ и въглища. И достъп до морски пътища... Пиратите просто носят костюми и вратовръзки в днешно време", посочи Райков пред Bulgaria ON AIR.

Пазарите на суровини също се пренареждат

Според анализатора паралелно с геополитическите промени тече и сериозно преформатиране на пазарите на суровини.

"Живеем в петролната ера, петролната икономика - 82% от световната енергия са изкопаемите фосилни горива... Според мен пазарите не отразяват в достатъчна степен реалността. Лично аз очаквах много по-високи цени на петрола", каза той.

"Най-лошото вече е минало"

По оценката на Райков пазарът вече е преминал през най-тежката фаза на сътресенията.

"Така, както и с Ковид, претърпяхме стопирането на 40% от световната икономика - тя спря, тя застина. И това неимоверно крие редица структурни промени след това. Нека да видим как ще се установи новият ред", добави анализаторът.

