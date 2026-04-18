IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 35

Часът и мястото са известни: ЦСКА срещу Левски на 25 април

Двубоят ще започне от 16:00 часа

18.04.2026 | 13:15 ч. 0
Дербито между ЦСКА София и Левски София от първия кръг на плейофите в efbet Лига ще се играе на 25 април, събота, от 16:00 часа, стана ясно от програмата за заключителната фаза на първенството.

Втората среща между двата столични гранда, която е част от 35-ия (пети плейофен) кръг, е насрочена за 16 май отново от 16:00 часа. 

Шампионските плейофи стартират също на 25 април, като в първия мач Лудогорец Разград приема ЦСКА 1948 от 13:15 часа. Именно тези отбори оформят основната група в борбата за титлата.

Последните два кръга да се играят в един и същи ден и час. Те ще завършат със сблъсъците Лудогорец - ЦСКА и ЦСКА 1948 - Левски, които ще се проведат на 25 май, понеделник, от 20:30 часа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Левски ЦСКА
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem