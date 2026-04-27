IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

Повериха реванша между ЦСКА - Лудогорец на Георги Давидов

Срещата в турнира за Купата на България е в сряда

27.04.2026 | 08:40 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Съдията Георги Давидов ще ръководи реванша между ЦСКА и Лудогорец от Купата на България. Срещата е в сряда от 19:00 часа, като в първия двубой "червените" се наложиха в Разград с 2:1. 

Волен Чинков ще бъде ВАР рефер на срещата на Националния стадион "Васил Левски".

Ден по-късно Любослав Любомиров е главен съдия на втората среща между Локомотив (Пловдив) и Арда, като в първата "черно-белите" взеха комфортен аванс от 4:0.

ЦСКА - Лудогорец 

Главен съдия: Георги Димитров Давидов, първи асистент: Даниел Милков Ников, втори асистент: Никифор Деянов Велков

Четвърти съдия: Геро Георгиев Писков, ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

Съдийски наблюдател: Иван Захариев Вълчев 

30 април 2026 г., четвъртък, 19:00 ч.

Локомотив (Пловдив) - Арда

Главен съдия: Любослав Бисеров Любомиров, първи асистенти: Георги Пламенов Тодоров, втори асистент: Костадин Димитров Тановчев

Четвърти съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски, ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Димитър Димитров Димитров

Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЦСКА Лудогорец Георги Давидов
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem