Повериха реванша между ЦСКА - Лудогорец на Георги Давидов

Съдията Георги Давидов ще ръководи реванша между ЦСКА и Лудогорец от Купата на България. Срещата е в сряда от 19:00 часа, като в първия двубой "червените" се наложиха в Разград с 2:1.
Волен Чинков ще бъде ВАР рефер на срещата на Националния стадион "Васил Левски".
Ден по-късно Любослав Любомиров е главен съдия на втората среща между Локомотив (Пловдив) и Арда, като в първата "черно-белите" взеха комфортен аванс от 4:0.
ЦСКА - Лудогорец
Главен съдия: Георги Димитров Давидов, първи асистент: Даниел Милков Ников, втори асистент: Никифор Деянов Велков
Четвърти съдия: Геро Георгиев Писков, ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
Съдийски наблюдател: Иван Захариев Вълчев
30 април 2026 г., четвъртък, 19:00 ч.
Локомотив (Пловдив) - Арда
Главен съдия: Любослав Бисеров Любомиров, първи асистенти: Георги Пламенов Тодоров, втори асистент: Костадин Димитров Тановчев
Четвърти съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски, ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Димитър Димитров Димитров
Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов