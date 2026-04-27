Повериха реванша между ЦСКА - Лудогорец на Георги Давидов

Съдията Георги Давидов ще ръководи реванша между ЦСКА и Лудогорец от Купата на България. Срещата е в сряда от 19:00 часа, като в първия двубой "червените" се наложиха в Разград с 2:1.

Волен Чинков ще бъде ВАР рефер на срещата на Националния стадион "Васил Левски".

Ден по-късно Любослав Любомиров е главен съдия на втората среща между Локомотив (Пловдив) и Арда, като в първата "черно-белите" взеха комфортен аванс от 4:0.

ЦСКА - Лудогорец

Главен съдия: Георги Димитров Давидов, първи асистент: Даниел Милков Ников, втори асистент: Никифор Деянов Велков

Четвърти съдия: Геро Георгиев Писков, ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

Съдийски наблюдател: Иван Захариев Вълчев

30 април 2026 г., четвъртък, 19:00 ч.

Локомотив (Пловдив) - Арда

Главен съдия: Любослав Бисеров Любомиров, първи асистенти: Георги Пламенов Тодоров, втори асистент: Костадин Димитров Тановчев

Четвърти съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски, ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Димитър Димитров Димитров

Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов