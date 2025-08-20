IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Издирваният в Стара планина румънски турист е жив и здрав

Мъжът е бил без подходящо облекло, намерен е над “Паниците”

20.08.2025 | 15:04 ч. Обновена: 20.08.2025 | 15:57 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Издирваният от снощи румънски турист в Стара планина е открит в добро състояние. Мъжът, който е на около 41 години, е бил без подходящо за планината облекло, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба .

В търсенето на туриста участваха отрядите на ПСС в Карлово и Калофер, служители на полицията и на Национален парк "Централен Балкан". 

Издирването е започнало вчера след сигнал до полицията от служители на парка, че са забелязали изоставен скутер, а водачът му е неподходящо облечен предвид лошите атмосферни условия, казаха от полицията. Той е бил забелязан да тръгва към връх Ботев.

Мъжът е открит тази сутрин на 4 км над местността "Паниците". Той не дава смислено обяснение какво е правил в планината без екипировка само по тениска, посочиха още от полицията.

Тагове:

ПСС румънски турист издирване Паниците спасителна акция Стара планина
