IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Пиян украинец "паркира" на детска площадка в Несебър

Дрегерът е показал 2,82 промила алкохол

17.09.2025 | 10:41 ч. Обновена: 17.09.2025 | 11:32 ч. 29
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Украинец бе задържан, след като с мощния си автомобил "Ауди А7" е навлязъл в детска площадка в несебърския комплекс "Съни Форт", съобщиха от МВР-Бургас.

Около 1:00 след полунощ е получено съобщение в Районно управление – Несебър, че автомобил, управляван от пиян водач, е паркирал в зоната за игра. При извършената проверка е установено, че украинецът е шофирал след употреба на алкохол. Измерената концентрация е била 2,82 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Няма информация за пострадали при инцидента. Украинският гражданин е с предоставена временна закрила.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

несебър украинец
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem