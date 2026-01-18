АПС: Правната комисия ограничава основни граждански права

“Алианс за права и свободи” изпрати позиция до медиите, в която заявява, че Правната комисия в Народното събрание за пореден път прави опит за ограничаване на основни граждански и политически права на български граждани. АПС добавя, че този път това е ограничение на сънародниците ни, котио живеят и работят в страни извън ЕС.

“Предложението за ограничаване на гласуването в държави извън ЕС до максимум 20 избирателни секции представлява груба форма на дискриминация, която противоречи на Конституцията на Република България, на принципа на равнопоставеност на гражданите и на самата логика на демократичния изборен процес”, се казва още в позицията на АПС.

“Особено тревожно и политически непонятно е, че това ограничително и по своята същност националистическо предложение, внесено от ПП “Възраждане“, получава подкрепа от представители на ГЕРБ, БСП и ИТН – политически сили, чието управление и действия предизвикаха масовите граждански протести и доведоха страната до поредните извънредни парламентарни избори. С тази си позиция те демонстрират за пореден път пренебрежение към свободния глас на демократичното гражданско общество, значителна част от което днес живее и работи извън пределите на България – във Великобритания, САЩ, Канада, Турция, Швейцария, държави от Азия, Австралия и по целия свят”, се казва още в мотивите на АПС.

“Призоваваме партиите в 51-ото Народно събрание и техните представители в Комисията по правни въпроси: да отхвърлят всякакви опити за ограничаване на избирателните права на българските граждани в чужбина; да гарантират равнопоставен и свободен достъп до гласуване за всички български граждани, независимо от това от коя точка на света могат да го осъществят; да прекратят практиката изборните правила да се променят под натиска на политическа конюнктура и страх от свободния вот на всеки български гражданин с избирателни права. Свободният вот е основата на демокрацията. Който го ограничава, подкопава самата държава”, се казва още в позицията на АПС.