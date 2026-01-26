Борисов: САЩ са доверен съюзник и стратегически партньор на България

"Стратегическото партньорство между България и Съединените американски щати е ключово за сигурността и стабилността на страната ни и на целия регион. САЩ са наш доверен съюзник и стратегически партньор, с когото споделяме общи ценности, цели и отговорности".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на срещата си с конгресмен Пат Фалън в централата на партията в София.

От снимки, публикувани в официалния профил на Борисов във Фейсбук, става ясно, че в срещата са участвали и министрите на външните и вътрешните работи в оставка Георг Георгиев и Даниел Митов.

"Обсъдихме възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството с акцент върху сигурността, отбраната, енергетиката и изкуствения интелект. Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес и за издигането на стратегическото сътрудничество на още по-високо ниво", информира Борисов.

Лидерът на ГЕРБ припомня важността на проведената в началото на декември миналата година трета сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ. Формат, който по думите му, се е утвърдил, като основен механизъм за координация и постигане на конкретни резултати в полза на двете държави.

"От особено значение е сферата на енергийната сигурност и диверсификацията. България работи активно за намаляване на зависимостта от един източник и за утвърждаването си като надежден енергиен партньор в Югоизточна Европа. Пускането в експлоатация на LNG терминала в Александруполис и напредъкът по Вертикалния газов коридор създават реални възможности за доставки, включително на втечнен природен газ от САЩ.

Потвърдихме ангажимента си към реализацията на проекта за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ “Козлодуй“ с американската технология AP-1000, който има стратегическо значение както за енергийната ни независимост, така и за икономическото развитие и ролята на България като регионален енергиен център", информира още Бойко Борисов. |