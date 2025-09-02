Второ силно земетресение удари Афганистан

Вторo земетресение с магнитуд 5,2 разтърси източната част на Афганистан днес, съобщава Франс прес, позовавайки се на данни на Американската геоложка служба.

Новият труд идва само два дни след първото мощно земетресение, което причини щети в няколко провинции, граничещи с Пакистан. Трусът отне живота на над 1400 души.

Епицентърът на земетресението този път е на 34 км североизточно от град Джалалабад, в провинция Нангархар, на дълбочина 10 км, съобщиха американските сеизмолози. / БТА