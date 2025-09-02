IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Второ силно земетресение удари Афганистан

То е с магнитут 5, 2 по Рихтер

02.09.2025 | 16:38 ч. Обновена: 02.09.2025 | 16:44 ч. 0
EPA/БГНЕС

Вторo земетресение с магнитуд 5,2 разтърси източната част на Афганистан днес, съобщава Франс прес, позовавайки се на данни на Американската геоложка служба.

Новият труд идва само два дни след първото мощно земетресение, което причини щети в няколко провинции, граничещи с Пакистан. Трусът отне живота на над 1400 души.

Епицентърът на земетресението този път е на 34 км североизточно от град Джалалабад, в провинция Нангархар, на дълбочина 10 км, съобщиха американските сеизмолози. / БТА

