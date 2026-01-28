Гей връзка, заговор и мъртво куче: Секс скандалът от 70-те, който разтърси Великобритания

Когато лидерът на британската Либерална партия Джеръми Торп има връзка с мъжки модел, хора от вътрешния кръг на политическия и охранителния елит във Великобритания си траят. Но когато бившият любовник на Торп изстрелва истината в съда, това поставя началото на история, по-дива и по-умопомрачителна, отколкото някой би могъл да си представи.

Незаконна гей връзка, нескопосан заговор и мъртво куче са в сърцевината на това, което британската преса ще нарече "процесът на века". В центъра му е Джеръми Торп - лидер на Либералната партия, стълб на истаблишмънта и първият британски политик, изправен пред съд за заговор и подстрекаване към убийство.

Историята става публична на 29 януари 1976 г., когато по време на дребно съдебно заседание бившият му любовник Норман Скот извиква: "Постоянно ме преследват хора заради сексуалната ми връзка с Джеръми Торп."

Двамата са пресъздадени в драмата на BBC от 2018 г. "Един много английски скандал" ("A Very English Scandal") от Хю Грант (в ролята на Торп) и Бен Уишоу (в ролята на Скот).

Шокиращото признание на Скот е първият акт на юридически театър в една по-странна и от измислица история, чиито детайли стават все по-безумни.

Възходът на Джеръми Торп и рискът, който носи

Торп учи в елитния колеж "Итън", където казва на приятели, че двете му големи амбиции в живота са да стане министър-председател и да се ожени за принцеса Маргарет. За привилегирования тийнейджър, който разполага и с много добри "връзки", и двете фантазии не изглеждат чак толкова невъзможни. По-късно, като студент по право в Оксфордския университет, той прави впечатление и с пищните си дрехи в едуардиански стил, и с таланта си на харизматичен дебатьор. След дипломирането си става адвокат и телевизионен водещ, но политическата му амбиция продължава да тлее. Талантлив имитатор и роден шоумен, през 1959 г. той е избран за депутат на 30-годишна възраст.

С подобна биография изглежда, че пътят му води към самия връх. Зад публичната фасада обаче той е тайно хомосексуален в период, когато мъжката хомосексуалност е незаконна. Освен че се сблъскват с масово морално осъждане, суровите наказания преди промяната на закона през 1967 г. правят хората, живеещи тайно, уязвими за изнудване. За кандидат-министър-председател последиците от разкриването биха били опустошителни. Но Джеръми Торп обича риска и има поредица от кратки, неангажиращи връзки. През лятото на 1961 г. той среща млад модел със скромен произход, който се оказва невъзможен за "отрязване".

Писмата, които се превръщат в доказателство

Години по-късно, през 1977 г., Норман Скот разказва пред BBC как са се запознали буквално през вратата на конюшня. По онова време той е известен като Норман Джосиф, и работи като гледач на коне на професионален състезател по прескачане на препятствия. Той казва, че Джеръми изглеждал "някак топъл човек" и двамата започват да се виждат редовно. Вечно без пари и с психични проблеми, Скот и Торп са странна двойка. Когато Скот е арестуван за предполагаема кражба от магазин, любимият му говори в негова защита пред детективи. Дори дава на Норман достъп до служебните си разходи в луксозни лондонски магазини за дрехи и го запознава с богатите си приятели.

След време изглежда, че Торп унищожава всяка кореспонденция между тях, нежните, но компрометиращи писма, които той е изпращал, са пазени от половинката му и по-късно се превръщат в доказателство.

Иронично, именно все по-непредсказуемият Норман Скот прекратява връзката.

Той казва: "Казах на един общ наш приятел, че ще спра всичко това. Не знаех как, но ми идваше прекалено много. Не можех да се справя. Щях да унищожа него и себе си."

Останал сам и отчаян, когато той започва да говори открито, че ще убие Торп, а после ще сложи край и на собствения си живот. Притеснен приятел се свързва с полицията. В разговорите с полицаите Скот сам се уличава, като признава, че е бил във връзка с Джеръми Торп. И не само това: той има и документална следа, която го доказва.

Но кой би повярвал на този на пръв поглед нестабилен мъж, който прави такива невероятни твърдения за толкова влиятелна фигура?

Службите, секс скандалите, шпионските драми и културата на мълчание

Оказва се, че службите за сигурност вече имат поверителни досиета, описващи компрометирания личен живот на Джеръми Торп, но нито едно от твърденията не е разследвано официално. В радиодокументален филм от 2014 г. репортерът на BBC Том Манголд отбелязва, че вместо да е имало изрично прикриване, бездействието е било "основано на тихи разбирателства и неизказани предположения, присъщи на британското общество" по онова време.

Какво се има предвид? В началото на 60-те Великобритания е разтърсвана от серия сексуални и шпионски скандали. Вече има случая на Джон Васал - гей държавен служител, който издава британски държавни тайни на Съветите под заплаха от изнудване. Малко след това идва аферата на военния министър Джон Профюмо с Кристин Кийлър - млад модел, която едновременно има връзка и с руски шпионин. Последното нещо, което британският управляващ елит иска, е още един скандал - този път с изгряваща парламентарна звезда.

Скот не се отказва и пише на майката на Торп.

"Мислех, че тя знае за връзката ни", по-късно настоява той пред BBC.

Писмото не е изнудване, но съдържа внушения, които ужасяват Торп, когато той разбира. Това е доказателство, че Скот се превръща от досадник в заплаха. Политикът споделя с приятеля си и либерален депутат Питър Бесъл, който се съгласява да се срещне със Скот и "да се опита да му подреди трудностите".

Снимка: Getty Images

През 1967 г., само осем години след като влиза в парламента, Джеръми Торп става лидер на партията и обещава да превърне либералите в радикална, пионерска сила. Става по-важно от всякога Скот да мълчи. Бесъл урежда да му плащат малка седмична сума и се опитва да му намери работа. Но той не е доволен.

И междувременно двамата започват да имат още по-сложен личен живот, след като всеки поема по своя "романтичен път". Торп се жени за Каролайн Олпас през 1968 г. и двамата имат син. Тя загива в автомобилна катастрофа малко след парламентарните избори през 1970 година. През 1973 г. Джеръми Торп се жени за Мариън Стайн, известна и като графиня на Хеърууд - внушителна пианистка, родена в Австрия, която остава лоялна до самия край. Норман Скот се жени за Сю Майърс през 1969 г., с която имат син, но скоро след това се разделят.

Докато Торп продължава да процъфтява в публичната си кариера, повече от 10 години след връзката им Скот продължава да мъти в сенките и да тормози всеки, който би го изслушал. Обвиненията стигат до кабинета на депутата от либералите Емилин Хусън, който - за разлика от Бесъл - се тревожи достатъчно, за да информира висши колеги. Вътрешно партийно разследване заключава, че твърденията срещу Джеръми Торп не са доказани. В навечерието на изборите през февруари 1974 г. близък на либерала плаща на Скот 2500 паунда, за да предаде онези досадни писма, които съдържат толкова много уличаващи доказателства.

Тези избори се оказват връхната точка в политическата кариера на Джеръми Торп. Партията му печели достатъчно места, че за кратко изглежда възможно той да стане министър в коалиционно правителство, макар че сделка не е постигната.

Неспокопосаният заговор и мъртвото куче

Шушуканията за Торп не изчезват. Независимо дали идеята се ражда от празни приказки между Торп и приятелите му или от по-зловещ разговор, се оформя заговор - поне да се сплаши Норман. Хора от обкръжението на Торп се свързват с Андрю Нютън - лъскав пилот от авиолинии и крайно непрофесионален наемен убиец. През октомври 1975 г. Нютън се сприятелява със Скот, като твърди, че е частен детектив, нает да го пази от човек, който планира да го убие. Убеждава доверчивия Скот да излезе с него на нощна разходка с кола из провинцията. Нютън носи пистолет, а Скот води кучето си на име Ринка.

Когато спират на усамотен участък от пътя, кучето изскача от колата.

Скот си спомня през 1977 година: "Тя лаеше и подскачаше. И после той просто я застреля. А после аз... опитах се да я върна към живот. Бях клекнал и той каза: "Сега си ти."

Скот го гледа шокирано, докато Нютън стои, треперейки, пред фаровете на колата с пистолета в ръце.

"Насочи го към мен... и изведнъж осъзнах, че ще застреля и мен", казва Скот.

Но оръжието засича и Скот оцелява, за да разкаже. Нютън получава присъда от две години затвор. На процеса твърди, че Норман Скот го е изнудвал с гола снимка.

Три месеца след тази ужасяваща случка Скот се явява в съда по дребно обвинение за измама със социални помощи. Именно там, на 29 януари 1976 г., той изкрещява за "сексуалната си връзка с Джеръми Торп". Тъй като твърдението е направено в открито съдебно заседание, журналистите са защитени от законите за клевета и могат свободно да отразят обвинението. Аферата на Торп най-сетне е публичен факт.

Торп незабавно отрича, но през май нещата стават още по-зле, когато Питър Бесъл - доскоро лоялният му приятел от Либералната партия - решава да разкаже всичко.

"Преминахме от сферата на частното прикриване на личния живот на някого към сферата, в която вече се прикриваше опит за убийство", казва Бесъл по-късно пред Panorama на BBC.

Докато историята излиза извън контрол, Джеръми се съгласява да позволи на Sunday Times да публикува нежно писмо, което е писал до Скот през 1962 година. Макар по-либералните нагласи на друго десетилетие да биха могли да му позволят да продължи, той решава да подаде оставка като лидер на партията.

Снимка: Getty Images

"Процесът на века"

Историята прави още един завой през октомври 1977 г., когато London Evening News излиза със сензационното заглавие "Бях нает да убия Скот." Току-що излязъл от затвора, Нютън се отказва от защитата си с изнудването и вече твърди, че му е платено 5000 паунда като част от това, което вестникът описва като "зловещ заговор, включващ водещ либерален поддръжник". Девет месеца допълнително полицейско разследване водят до това Джеръми Торп и трима негови приближени да бъдат обвинени в заговор за убийството на Норман Скот. Пресата го кръщава "процесът на века". По молба на Торп той е отложен с осем дни, за да може той да се бори за депутатското си място на общите избори през май 1979 година. Но губи тежко.

В края на процеса съдията изнася това, което Том Манголд от Panorama на BBC описва като "една от най-изумително пристрастните заключителни речи към жури, произнасяни някога". Съдия Кантли казва, че тъй като тримата основни свидетели на обвинението са сключили доходоносни сделки да продадат историите си на пресата при осъдителна присъда, показанията им са били опетнени. Бесъл, казва съдията, бил "лицемер", а Нютън - "шут, лъжесвидетел и почти със сигурност измамник". А за Норман заявява, че е "престъпник, измамник, търтей, мрънкач и паразит". За разлика от тях Торп е "национална фигура с много отличен публичен послужен списък". В обобщението си - запомнящо се осмяно от комика Питър Кук - съдията казва на журито, че ако има каквото и да е разумно съмнение, че Джеръми е планирал да убие Скот, те трябва да го оправдаят.

Присъдата е "невинен".

По-късно, с непоклатимата си съпруга Мариън до себе си, Торп казва: "Винаги съм твърдял, че съм невинен по повдигнатите ми обвинения, и присъдата на журито, след продължително и внимателно разглеждане от тяхна страна, считам за напълно справедлива и за пълна реабилитация."

След процеса Норман Скот се оттегля от светлината на прожекторите. През 2022 г., на 82-годишна възраст, той издава автобиографията си със заглавие "Случайна икона" ("An Accidental Icon").

Що се отнася до Джеръми Торп, той се оттегля от публичния живот и до края поддържа невинността си.

Умира през 2014 г. В интервю за The Guardian от 2008 г. Торп разсъждава за аферата: "Ако се беше случило сега, мисля... обществеността щеше да е по-добра. Тогава много се тревожеха за това. Обиждаше ценностната им система."