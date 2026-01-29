Нийл Йънг предлага безплатен достъп до музиката си на Гренландия

Рок звездата Нийл Йънг предлага целия си музикален каталог на народа на Гренландия напълно безвъзмездно, съобщава Euronews.

Безплатният достъп до архивите му за тази година се осъществява в отговор на постоянните заплахи на Доналд Тръмп да анексира острова и с надеждата, че това ще "облекчи част от неоправдания стрес и заплахи“, които получават от администрацията на Тръмп.

"За мен е чест да предоставя безплатен годишен достъп до neilyoungarchives.com на всички наши приятели в Гренландия. Надявам се, че моята музика и музикални филми ще облекчат част от неоправдания стрес и заплахи, които изпитвате от нашето непопулярно и, надявам се, временно правителство", се казва в съобщение, публикувно на официалния уебсайт на Йънг.

"Искрено желая да можете да се наслаждавате на цялата ми музика в красивия си дом в Гренландия, в най-високо качество. Това е предложение за мир и любов", се казва още в съобщението.

Звездата потвърди, че това ще включва "цялата музика, която съм създал през последните 62 години“. "Можете да подновите абонамента си безплатно, стига да сте в Гренландия. Надяваме се, че други организации ще последват духа на нашия пример. Обичайте земята. Нийл", завършва съобщението.

Йънг, гласовит критик на Тръмп, се е изказвал многократно и наскоро призова американците да се "надигнат“ след фаталното убийство на Рене Гуд от ICE в Минесота. Йънг пише за Тръмп, че "всеки негов ход е насочен към изграждане на нестабилност, за да може да остане на власт“ и че "не знае нищо за любовта. Той не знае, че съществуваш. Използвайте любовта си към живота, любовта си един към друг, любовта си към децата, техните и нашите“.

В друга скорошна публикация, след като Йънг обяви, че ще премахне произведенията си от Amazon Music, легендарният изпълнител критикува Amazon и Джеф Безос.

"Amazon е собственост на Джеф Безос, милиардер, поддръжник на президента. Международната политика на президента и подкрепата му за ICE ми правят невъзможно да игнорирам действията му“, сподели рок звездата.

Йънг добави, че магазините за плочи "предоставят всичките ми винилови плочи и CD-та, докато дигиталният свят има много алтернативни опции за закупуване на музиката ми, ако ви харесва. Музиката ми никога няма да бъде достъпна в Amazon, докато е собственост на Безос. Позицията ми, за съжаление, е вредна за моята звукозаписна компания в краткосрочен план, но мисля, че посланието, което изпращам, е важно и ясно".

Йънг наскоро обяви европейско лятно турне, което започва на 17 юни във Великобритания.