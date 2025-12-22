IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Москва отчита бавен напредък в мирните преговори със САЩ

Стив Уиткоф определи дискусиите с Русия и Украйна като "конструктивни"

Снимка: БГНЕС

Русия заяви, че в преговорите ѝ със САЩ по план за прекратяване на войната в Украйна се отчита "бавен напредък". Изявлението на Москва дойде, след като проведените през уикенда разговори в Маями не успяха да доведат до пробив, предаде АФП.

"Наблюдава се бавен напредък", съобщиха руските държавни медии, цитирайки заместник-министъра на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Коментарът дойде след като както Русия, така и Украйна изпратиха свои преговарящи във Флорида за отделни разговори с пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Уиткоф определи дискусиите с двете страни като "конструктивни", но не се появиха никакви признаци за реален пробив.

Срещите бяха част от продължаваща вече седмици дипломатическа офанзива, насочена към изработване на план за прекратяване на войната, след като Вашингтон миналия месец представи предложение, което широко беше възприето като отразяващо исканията на Кремъл. Оттогава документът е бил преработен след включването на Украйна и европейските държави в процеса, макар съдържанието му да не е било оповестено публично.

Москва реагира остро на участието на Европа, тъй като се стреми да договори споразумение изключително със САЩ и президента Тръмп.

На 22 декември Рябков призова Вашингтон да изолира европейските лидери от процеса, заявявайки, че има "изключително вредни и злонамерени опити от страна на влиятелна група държави да саботират тези усилия".

Няколко европейски държави, сред които Великобритания, Франция и Германия, заявиха, че биха могли да разположат мироопазващи сили в Украйна, ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната. Русия определи подобен сценарий като неприемлив.

Въпреки месеците на интензивна дипломация, към момента няма признаци, че е близо постигането на сделка, по която както Киев, така и Москва биха били готови да направят взаимни отстъпки, пише БГНЕС. 

