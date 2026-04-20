След тока: Русия може да удари водната инфраструктура на Украйна

Дори когато по-топлото време намалява разрушителното въздействие на прекъсванията на електрозахранването и понижава търсенето на отопление, украински чиновници и експерти по комунални услуги предупреждават, че Русия може да измести фокуса си към нова точка на натиск: водната инфраструктура на страната.

Това предупреждение сега се повтаря и от украинската агенция за военно разузнаване HUR, която заяви пред Kyiv Independent, че "изборът на цели от противника е обусловен, наред с други фактори, от намаляването на потреблението на електроенергия, свързано с края на отоплителния сезон, както и от увеличаването на сезонното търсене на водни ресурси“.

Агенцията добави, че "потенциалните удари по водоснабдителната инфраструктура в населените райони са предназначени от врага да провокират повишено социално напрежение и протестни настроения сред населението на Украйна“, отбелязвайки, че международното хуманитарно право класифицира подобни действия като военно престъпление.

Президентът Володимир Зеленски изрази тази загриженост, предупреждавайки, че водната инфраструктура може да се превърне в една от следващите основни цели на Русия и подчертавайки, че "е необходима максимална защита“.

Последните руски атаки може би вече показват началото на подобна кампания

На 14 април Русия е насочила шест планиращи бомби към язовир "Печенихи“, според губернатора на Харковска област Олег Синегубов. По-късно същия ден Иван Федоров, началник на Запорожката регионална военна администрация, заяви, че руските сили са повредили специализирано оборудване за ремонт на водоснабдяване по време на атака срещу Запорожка област.

Украинският съюз на потребителите на комунални услуги заяви пред Kyiv Independent, че въпреки нарастващата загриженост, обществената подготовка остава слаба.

"Въпреки че на държавно ниво са издадени определени препоръки както за съоръженията, така и за жителите, те остават фрагментирани, недостъпни за обществеността или твърде общи и все още няма съгласувана национална кампания за готовност“, заяви групата.

Експерти казват, че опасността се утежнява от дългогодишните слабости във водния сектор на Украйна, което повишава вероятността от тежки хуманитарни последици, ако атаките се засилят.

Въпреки че руските атаки често са причинявали прекъсвания на водоснабдяването в Украйна, особено във фронтовата линия и окупираните райони, масова национална кампания за лишаване на хората от вода би означала значителна ескалация.

Защо прекъсванията на водоснабдяването може да са по-лоши от спиранията на тока?

"Удар по енергийната система много често автоматично се превръща и в удар по водоснабдяването“, каза пред Kyiv Independent Виктория Яковлиева, директор по информационната политика в Украинската асоциация на предприятията за водоснабдяване и канализация, известна като Укрводоканалеколохия.

Асоциацията отдавна предупреждава за уязвимостите във водоснабдителните системи и призовава за решения, особено по отношение на канализационната инфраструктура, установен проблем в сектора.

"Въпреки че резервоарите за чиста вода ни дават известен буферен период, истинската "ахилесова пета“ е канализационната система“, каза Яковлиева, споменавайки, че ако помпените станции спрат поради липса на енергия, "рискуваме незабавно изпускане на отпадъчни води на повърхността, което представлява заплаха от санитарна катастрофа.“

За жителите последиците могат бързо да станат непоносими.

Юлия Солонко, жителка на Киев и майка на две деца, която преди това говори пред Kyiv Independent тази зима, след като руските удари оставиха апартамента ѝ без отопление, каза, че перспективата за продължителни прекъсвания на водоснабдяването може да бъде още по-трудна за семействата с повишаването на температурите.

"За семействата с деца, още на втория ден достигате абсолютната точка на кипене“, каза тя, добавяйки, че невъзможността да се поддържа основна хигиена, да се пере и да се използва тоалетната нормално може да принуди семейството ѝ да напусне града.

Секторът вече е подложен на силен натиск.

Според Четвъртата бърза оценка на щетите и нуждите, проведена съвместно от украинското правителство, Световната банка, ЕС и ООН, секторът на водоснабдяването и канализацията е претърпял големи щети до 2025 г. и работи под нарастващ финансов натиск.

Докладът оценява преките щети на 4,6 милиарда долара, загубите на 12,7 милиарда долара и нуждите от възстановяване на 11,25 милиарда долара. До февруари 2026 г. актуализирана оценка посочва, че нуждите на сектора са се увеличили с още 55,4%.

Яковлиева каза, че тарифите за домакинствата все още не покриват оперативните разходи на комуналните услуги, което означава, че „тази тежест пада върху работниците, които буквално работят под обстрел“.

Подготовка за прекъсване на водоснабдяването

Докато властите предупреждават за възможни удари по водната инфраструктура, експерти по комунални услуги казват, че приоритетът е не само защитата на съоръженията от директни удари, но и гарантирането, че системите могат да продължат да работят след атака.

Сергий Сухомлин, ръководител на Държавната агенция за възстановяване и развитие на инфраструктурата, заяви в интервю за "Suspilne“, че агенцията е разработила инженерни защити за водоснабдителните предприятия, предназначени да издържат на удари с дронове. Той също така каза, че служителите са създали резервно решение за осигуряване на водоснабдяване на големите градове в случай на атака срещу водовземно съоръжение.

В Киев някои жители вече работят по резервни планове.

"Мога поне да се изкъпя в река Днепър, но хората от други райони биха имали по-малко късмет“, каза Сашко, ветеран от войната и жител на киевския район Оболон, пред Kyiv Independent.