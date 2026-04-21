Съдия е осъден условно за получени подкупи от 10 000 лева

Съдията от Окръжен съд – Търговище Мирослав Митев е осъден условно за получени 10 000 лева подкупи от подсъдим.

Това реши Софийският градски съд (СГС), след като призна Митев за виновен за това, че през 2023 г. на два пъти е получил по 5000 лева от подсъдимия Али Мустафов, за да въздейства на колегите си от състава в ОС-Търговище, с които трябвало да разгледа на втора инстанция дело на подсъдимия и да му наложат по-леко наказание.

СГС осъди Митев на 3 години затвор условно с 5-годишен изпитателен. Съдията е глобен и с 6 000 евро, като му е наложена забрана да работи като магистрат за 3 години, съобщи "Лекс".

Според обвинението в периода от 4 до 30 април 2023 г. като съдия Мирослав Митев приел 5000 лв. в брой от Мустафов. Подкупът бил, за да наруши служебните си задължения като съдия-докладчик при проверка на правилността на присъда на Районен съд-Попово, с която Мустафов бил признат за виновен, за да бъде постановен по-благоприятен за него краен съдебен акт.

Следващото обвинение, за което Митев беше признат за виновен е, че от 20 до 27 юни 2023 г. в Търговище отново поискал 5000 лв, а на 27 юни приел подкупа, като получил парите в брой в собствения си автомобил, за да наруши служебните си задължения при разглеждане на делото на Мустафов и да намали размера на наложеното на Мустафов наказание „лишаване от свобода“.

Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест пред Софийския апелативен съд.