BGONAIR Live Новини Днес | 105

За 4 месеца: 12 задържани, сред които и педиатър, за детска порнография ВИДЕО

От началото на 2026 година са проведени 13 специализирани операции

21.04.2026 | 13:12 ч. 8
13 специализирани операции са проведени от началото на 2026 година, при които са задържани 12 души по линия на детската порнография. Информацията е от Главна дирекция (ГД) "Борба с организираната престъпност" (БОП), дирекция "Киберпрестъпност".

В рамките на кампанията са свалени близо три хиляди файла с незаконно съдържание, представляващи детска сексуална експлоатация.

Сред задържаните има и педиатър

Сред установените извършители е чужд гражданин с постоянно пребиваване в страната, както и лекар - педиатър. Файловете са разпространявани в популярно сред тинейджърите онлайн приложение чрез личния му акаунт до ограничен брой потребители.

За сравнение - през 2025 година са проведени 44 специализирани операции, образувани са 45 досъдебни производства и са премахнати близо 80 хиляди файла.

През април 2025 г. служители на ГДБОП заедно с техни колеги от 38 държави разбиха една от най-големите платформи за детска порнография в света Kidflix. Тогава бе установено, че близо два милиона потребители от цял свят са влизали в платформата между април 2022 г. и март 2025 г.

