Днес Любо Пенев се връща с частен самолет в България

Легендата на българския футбол Любослав Пенев ще бъде транспортиран от Дрезден в София днес. Осигурен е частен самолет, в който ще има необходимото оборудване с медицинска апаратура. Аеропланът, осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, е кацнал още снощи на летището в германския град, съобщава 24 часа.

Най-вероятно Пенев ще бъде настанен в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда в София, където лечението му ще бъде продължено.

През ноември стана ясно, че Пенев води тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека. Плътно до него е съпругата му Кристина.

Засега няма точна информация кога точно ще кацне самолетът в София.