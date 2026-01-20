IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 118

Днес Любо Пенев се връща с частен самолет в България

Транспортът е осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки

20.01.2026 | 13:40 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Легендата на българския футбол Любослав Пенев ще бъде транспортиран от Дрезден в София днес. Осигурен е частен самолет, в който ще има необходимото оборудване с медицинска апаратура. Аеропланът, осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, е кацнал още снощи на летището в германския град, съобщава 24 часа.

Най-вероятно Пенев ще бъде настанен в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда в София, където лечението му ще бъде продължено.

Свързани статии

През ноември стана ясно, че Пенев води тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека. Плътно до него е съпругата му Кристина.

Засега няма точна информация кога точно ще кацне самолетът в София.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Любо Пенев София частен самолет ЦСКА лечение Валтер Папазки
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem