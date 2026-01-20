Днес Любо Пенев се връща с частен самолет в България

Легендата на българския футбол Любослав Пенев ще бъде транспортиран от Дрезден в София днес. Осигурен е частен самолет, в който ще има необходимото оборудване с медицинска апаратура. Аеропланът, осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, е кацнал още снощи на летището в германския град, съобщава 24 часа.
Най-вероятно Пенев ще бъде настанен в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда в София, където лечението му ще бъде продължено.
През ноември стана ясно, че Пенев води тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека. Плътно до него е съпругата му Кристина.
Засега няма точна информация кога точно ще кацне самолетът в София.
