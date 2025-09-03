Иван Иванов и Александър Василев са на осминафиналите в Ню Йорк

Иван Иванов се класира убедително за осминафиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставеният под №1 българин победи с 6:2, 6:3 представителя на домакините Максуел Екстед. Двубоят продължи час и 22 минути.

Шампионът от Уимбълдън при юношите Иванов постигна втора двусетова победа на турнира и на осминафиналите ще играе срещу Максимъс Дусолт (САЩ).

16-годишният Иванов изостана с пробив за 1:2 в първия сет, но спечели следващите осем гейма. Така той спечели първата част с 6:2, поведе с 3:0 във втората, а след това затвори лесно мача в своя полза с 6:3.

По-рано днес Александър Василев също се класира убедително за осминафиналите на сингъл при юношите.

Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев победи с 6:3, 6:2 Доминик Мозейчук (САЩ). Срещата продължи 70 минути. Българинът постигна втора поредна победа на турнира без да загуби сет, а за място на четвъртфиналите той ще играе срещу Ян Кумсат (Чехия).

Василев поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет срещу Мозейчук. Във втората част Василев поведе с 4:0 и без проблеми затвори двубоя в своя полза с 6:2.