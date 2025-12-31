2025 година: Годината на изкуствения интелект, белязана отново от война

Светът изпраща за съжаление още една тежка година, белязана от войни и трагедии. Година, в която мирът в Украйна все още остава надежда и пожелание, въпреки че завърналият се като президент на САЩ Доналд Тръмп обеща да сложи край на битките само за 24 часа.

Кое събитие обаче бе най-важното за света според читателите на Dnes.bg? В традиционната ни годишна анкета гласуваха 2480 наши читатели.

Въпреки сянката на войната в Европа, читателите ни поставиха на първо място едно доста по-различно събитие, което вероятно дълго време ще бележи живота ни занапред - все по-ударното навлизане на изкуствения интелект в живота на хората. Ако преди година това звучеше все още по-футористично и любопитно, днес това е факт – AI влиза ударно в работата ни, съветва ни в живота ни, обучава ни (но доколко успешно?), забавлява ни и дори поставя диагнози на болежките ни. Вероятно затова всеки пети наш читател – 22%, поставя точно ударното навлизане на изкуствения интелект в живота ни като най-важно събитие за 2025 година. Вероятно затова няма как да бъдем изненадани, че наскоро от "Майкрософт" (Microsoft) в свое съобщение до медиите обяви, че Изкуственият интелект (ИИ) навлиза в нова фаза, която се определя от въздействието му във физическия свят.

"След няколко години на експерименти, 2026 г. се очертава като годината, в която ИИ ще еволюира от инструмент в партньор, преобразявайки начина, по който работим, творим и решаваме проблеми", посочват от Microsoft.

Второто най-важно събитие за 2025 година според читателите ни е продължаващата война в Украйна. За това са гласували 19% от участвалите в анкетата.

Макар и в последните месеци все по-често да се говори за бъдещ мир, за съжаление войната все още продължава с пълна сила. Именно заради това и надеждата за мир, в средата на август американският президент Доналд Тръмп и руския Владимир Путин се срещнаха в Аляска – събитие, което нашите читатели са поставили под №3 сред най-важните събития за годината с 18% от гласовете на анкетираните.

Четвъртото най-важно събитие на годината с 16% от гласовете е завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост в САЩ и неговата външна политика, която заплаши с множество санкции Китай, Русия, Венецуела и дори Европейския съюз.

Останалите събития през годината събират далеч по-малко от гласовете ви. За 9% от анкетираните събитие №1 са разследванията за корупция по върха на ЕС, които индиректно замесиха и името на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. За 4% най-важното нещо в света за отминаващата си година са митата на Тръмп, които го вкараха в икономически битки с Китай и Европа, а за 3% - смъртта на папа Франциск и избора на папа Лъв XIV за нов глава на католическата църква.

Също за толкова от анкетираните – 3%, основното събитие са корупционните скандали в раздираната от война Украйна, а за 2% - жестоките природни катаклизми през годината – големия пожар в Калифорния, жестокото земетресение в Мианмар, отнело живота на хиляди, както и дългата сеизмична активност, която тормози прочутия гръцки остров Санторини малко преди началото на летния сезон.

Едва по 1% от вота събират още няколко събития – изпратените от Ким Чен Ун войски в Украйна в подкрепа на Русия, войната в Близкия изток между Израел и Хамас, санкциите към Лукойл и Роснефт, както и убийството на Чарли Кърк в САЩ.

А сега, броени часове преди да вдигнем празничните наздравици, остава да си пожелаем новата 2026 година да дойде при нас с мир, повече добри новини и благополучие по земята.

Наздраве и за много години!