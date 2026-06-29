В кадър: Бразилия пречупи Япония в 95-ата минута и е на 1/8-финал

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Бразилия се класира за 1/8-финалите на Мондиал 2026 след драматична победа с 2:1 над Япония. "Селесао" стигна до пълния обрат в петата минута на добавеното време, след като през по-голямата част от мача доминираше, но трябваше да наваксва изоставане.

Японците поведоха изненадващо в 29-ата минута чрез Каишу Сано, който се възползва от грешка в центъра на терена, преодоля Каземиро и с точен удар по земя прати топката в долния ляв ъгъл на Алисон.

Бразилия натисна сериозно след почивката. В 56-ата минута Каземиро изравни с глава след центриране на Габриел Магаляеш към далечната греда. Малко след това Винисиус Жуниор беше близо до пълен обрат, но Зион Сузуки отклони удара му, а топката се отби в страничната греда.

Когато мачът вече изглеждаше, че отива към продължения, Бразилия нанесе решителния удар. В 95-ата минута Бруно Гимараеш намери Мартинели в наказателното поле, а той с прецизно изпълнение донесе победата на петкратните световни шампиони.

Следващият съперник на Бразилия ще бъде победителят от мача между Кот д'Ивоар и Норвегия.

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